حركة خمس نجوم تكشف عن برنامج حكومي لا يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي

انسامد/ومع/18 مايو/ ايار/ كشفت حركة خمس نجوم (الشعبوية) ، اليوم الجمعة عن برنامج حكومي مشترك مع رابطة الشمال (اليمين المتطرف) لتولي زمام الحكم بإيطاليا ، لا يتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي كما يستبعد اعتماد سياسة للتقشف. و قال رئيس حركة خمس نجوم لويجي دي مايو ، في تصريح نشره على موقع (فيسبوك) " انتهينا اليوم من جميع مضامين عقد حكومة التغيير . و أنا حقيقة سعيد بذلك". أضاف أنه "بعد 70 يوما من الأنشطة المكثفة و التي تم خلالها القيام بعدة أمور، نجحنا أخيرا في إنجاز ما أعلنا عنه خلال الحملة الانتخابية ". و يعرض اليوم الجمعة البرنامج المكون من 58 صفحة ، و يشتمل على 30 محورا ، للتصويت عليه عبر الانترنت من قبل ناشطي حركة خمس نجوم. من جانبها، أعلنت رابطة الشمال رغبتها في نشر النص للتصويت عليه غدا السبت و بعد غد الأحد عبر منصات ستقام في جميع أنحاء إيطاليا. و يوضح النص أن "عمل الحكومة سيتمحور حول برنامج يهدف إلى تقليص الدين العام ليس بالاعتماد على مداخيل الضرائب والتقشف ، وهي سياسات فشلت في تحقيق الأهداف المنشودة ، لكن عبر رفع الناتج المحلي الخام من خلال إنعاش الطلب الداخلي ". و لم تتحدث الوثيقة عن الخروج من الأورو، لكن أكدت العزم على مراجعة بمعية الشركاء الأووربيين إطار الحكامة الاقتصادية ، من ضمنها العملة الموحدة و عبرت عن نوايا صادقة لتعزيز السلم و التعاون والتضامن. و تعتزم حركة خمس تجوم ورابطة الشمال العمل على خفض سن التقاعد و زيادة الحد الأدنى للمعاشات. كما وعد الحزبان بإجراء إصلاح ضريبي "شجاع وثوري" دون تحديد الكيفية أو الجدول الزمني، إذ ستعمل الرابطة على خفض الضرائب على الأفراد و المقاولات بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة ، فيما تعهدت حركة خمس نجوم وتحديد 780 أورو شهريا كحد أدنى لدخل الإيطاليين.

