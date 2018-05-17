حركة خمس نجوم ورابطة الشمال تجريان التعديلات الأخيرة على برنامجهما قبل تشكيل الحكومة

انسامد/ومع/ 17 مايو/ايار/ يعقد زعيم حركة خمس نجوم (الشعبوية) لويجي دي مايو و رئيس رابطة الشمال (اليمينية المتطرفة) ماثيو سالفيني ، اليوم الخميس اجتماعا حاسما من أجل إجراء التعديلات الأخيرة على برنامجهما المشترك قبل تشكيل حكومة جديدة. ويرتقب خلال هذا الاجتماع أيضا أن يتوصل زعيما الحزبين إلى اتفاق بشأن مواصفات رئيس الوزراء الإيطالي القادم. و يرفض كل من الحزبين أن يحصل زعيم الحزب الآخر على منصب رئيس الوزراء، غير أن دي مايو قال إن رئيس الوزراء سيكون "شخصية سياسية سيختارها الحزبان وستكلف بمهمة محددة". ووقع زعيما حركة خمس نجوم ورابطة الشمال ليلة الأربعاء الخميس على "عقد حكومة التغيير" الذي يتضمن 22 محورا في أربعين صفحة، وانكب كل من دي مايو و سالفيني على مناقشة مضامين البرنامج الحكومي مساء أمس الأربعاء. و وعد زعيم حركة خمس ورئيس رابطة الشمال بعرض اتفاقهما المقبل على الإيطاليين في نهاية الأسبوع عبر منصات للرابطة ، فيما يتوقع أن يعرض النص أيضا على ناشطي حركة خمس نجوم على الانترنت . وقال زعيما الحزبين إن عدة نقاط وردت في النص الذي نشرته وسائل الإعلام "تغيرت كليا" ، خصوصا تلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي و "مراجعة مسألة الوحدة النقدية". ويتمحور البرنامج الحكومي في جزء كبير منه حول قضية الهجرة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي و التخفيضات الضريبية، وهي نقاط اثارت الكثير من الجدل والقلق لدى الشركاء الأوربيين والمستثمرين. وتأثرت الأسواق المالية بنسخة المسودة الأولى للبرنامج التي تضمنت اقتراحا بالخروج من منطقة الأورو، وتراجعت بورصة ميلانو بنسبة 2,3 في المائة أمس الأربعاء. وكتبت صحيفة (لاستامبا) في عددها الصادر اليوم أنه تم حذف الفصل الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي من البرنامج الحكومي مساء أمس، و لا توجد أي إشارة لإجراء استفتاء بشان العملة الموحدة، مضيفة أن هذه الوثيقة تنص كذلك على رفع معدل التوظيف وتعزيز التنمية الصناعية في الجنوب من خلال إطلاق مخطط للإقلاع الاقتصادي و الذي قد يتضمن "إغلاق المصانع المسببة للتلوث". وسجلت أنه لم يرد في البرنامج الحكومي إمكانية طلب إيطاليا من البنك المركزي الأوروبي ، الذي يترأسه الإيطالي ماريو دراغي، إلغاء دين البلاد الذي يقدر ب250 مليار أورو على شكل سندات خزينة..