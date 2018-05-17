الصدر يسعى لتشكيل حكومة عراقية بعيدة عن هيمنة ايران وامريكا

انسامد 17 مايو ايار "العراقيون سيتخذون قراراتهم بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة بعيدا عن تدخلات ايران والولايات المتحدة" هذا ما قاله رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اليوم الخميس في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر.



واضاف الصدر في تغريدته في تويتر:" ان قرارنا عراقي من داخل الحدود والجميع شركاء، لا أمراء ماداموا غير محتلين لبلدنا." واختتم الصدر تغريدته بالقول:" كلا للاحتلال، في تلميح للولايات المتحدة، وكلا للهيمنة في تلميح الى ايران. يذكر ان ائتلاف "سائرون" الذي يحظى بدعم الصدر ويضم قوى شيعية وعلمانية (الحزب الشيوعي) تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في ست محافظات عراقية (من اجمالي 18 محافظة) وجاء في المركز الثاني في اربع محافظات اخرى. ورغم هذا الاختراق الملحوظ في الانتخابات العراقية الاخيرة، لم يحظ ائتلاف "سائرون" باغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة ولكنه سيلعب دورا هاما في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل. وفي هذا السياق اكد مقتدى الصدر انه سيعمل على تشكيل حكومة تكنوقراطية تنأى بنفسها عن هيمنة الاحزاب الحاكمة في العراق منذ سنوات طويلة، فضلا عن اداء واجبها على اكمل وجه في مجالي اصلاح ادارة البلاد ومكافحة الفساد.



