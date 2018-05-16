مقتدى الصدر: العراق بصدد تشكيل حكومة تكنوقراط

انسامد 16 مايو/ ايار/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن العراق مقبل على تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لن تكون "منالا لسرقة الأحزاب". ونقلت القناة السومرية العراقية عن تغريدة للصدر على صفحته في تويتر، "لن تكون هناك (خلطة عطار)"، مبينا "أننا مقبلون على تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بابا لرزق الشعب ولا تكون منالا لسرقة الأحزاب".



وكان الصدر قد اعلن قبل يومين عن سعيه لأن تكون الحكومة المقبلة مشكلة من تكنوقراط "لا تحزب فيها"، فيما أعرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي عن استعداده الكامل للعمل والتعاون في تشكيل أقوى حكومة عراقية "خالية من الفساد والمحاصصة وغير خاضعة لأجندات".



وبعد ان اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن احتلال تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر، المرتبة الاولى بين القوائم الفائزة في عموم العراق، قدم عدد كبير من الشخصيات السياسية وعلى رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، تهانينهم لمقتدى الصدر. يذكر ان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري جاء في المرتبة الثانية متبوعا من قبل تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي.



