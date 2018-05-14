أدنوك تعلن خطة لاستثمار 165 مليار درهم في البتروكيماويات

أنسامد - 14 مايو /أيار - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن عزمها استثمار 165 مليار درهم /45 مليار دولار أمريكي/ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعزز مكانتها كشركة رائدة عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات، وذلك حسبما أفادت وكالة انباء الامارات.



جاء ذلك خلال "ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات" الذي انطلقت أعماله الاحد في أبوظبي.



ويعد هذا البرنامج الاستثماري غير المسبوق جزءا من الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها أدنوك لتوسعة عملياتها في التكرير والبتروكيماويات في مدينة الرويس، إضافة إلى القيام باستثمارات خارجية استراتيجية تسهم في ضمان الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.



وتعتزم أدنوك من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية، وتحسين الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم، فضلا عن خلق منظومة تصنيع في الرويس من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.



ومن المتوقع أن توفر استراتيجية أدنوك الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات أكثر من 15 ألف فرصة عمل بحلول عام 2025، وأن تساهم بإضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي سنويا.



