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وزيرة الدفاع الإيطالية تصل العراق في زيارة "مفاجئة"
وزير الدفاع العراقي استقبل نظيرته الإيطالية في مبنى وزارة الدفاع
    انسامد 8 مايو/ايار/ وصلت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي Roberta Pinotti إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية للعراق لم يعلن عنها مسبقا.

    واستقبل وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، حسب قول مصدر عسكري، نظيرته الايطالية روبيرتا بينوتي في مقر وزارة الدفاع العراقية.

    وأضاف المصدر أن الوفدين العراقي والإيطالي عقدا اجتماعا ناقشا فيه عدة قضايا أمنية، منها التنسيق في مجال التدريب للقوات العراقية للمرحلة المقبلة، إلى جانب تفقد القوات الإيطالية العاملة في العراق.

    ولفت الى أن زيارة بينوتي إلى العراق ستتواصل لمدة يومين.

    وافاد بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية ان وزيرة الدفاع الايطالية قدمت التهاني الى وزير الدفاع بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة على العصابات الإرهابية، وأبدت إعجابها وتقديرها العاليين للشجاعة والتي يتحلى بها المقاتل العراقي في مواجهة الإرهاب، كما باركت الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات البرلمانية".

    من جانبه، اكد وزير الدفاع ان "معركتنا مع الفكر الظلامي (عصابات داعش) وانتصارنا عليها سيؤسس لبناء قواعد سلام في المنطقة والعالم
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