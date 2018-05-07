الأردن والعراق يؤكدان مواصلة تعاونهما الأمني لمواجهة الإرهاب

انسامد/ومع/ 7 مايو/ ايار/ أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري، على مواصلة تعاونهما الأمني والدفاعي لمواجهة آفة الإرهاب. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أن الوزيرين، شددا، خلال لقائهما اليوم الأحد بعمان، على استمرار التعاون الدفاعي والأمني لمواجهة "الآفة الداعشية" عسكريا وأمنيا وفكريا. وفي هذا الصدد، يضيف البيان، هنأ الصفدي نظيره العراقي على النصر الذي حققه بلاده ضد العصابات الإرهابية "الداعشية"، مؤكدا أن "هذا النصر الذي أنجزه العراقيون بتضحيات كبيرة ضد الإرهابيين وضلاليتهم وظلاميتهم، هو نصر للإنسانية جميعها". بدوره، شكر الجعفري الأردن على دعمه للعراق في حربه على الإرهاب، مثمنا مواقف المملكة "الثابتة" في دعم العراق ومساندته على مختلف المستويات. وتناول اللقاء أيضا، وفقا للمصدر ذاته، مستجدات القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقضايا أخرى إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على أن الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية، تستدعي إدامة التواصل وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ومستجداتها حماية للمصالح العربية ولتجاوز الأزمات التي تمر بها المنطقة. وبخصوص العلاقات الثنائية، أبرز الوزيران أهمية التقدم الذي تم تحقيقه في إيجاد الأطر التشريعية وإنجاز الاتفاقات اللازمة، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتسهيل التنقل عبر الحدود، وقالا إن البلدين "يملكان إرادة سياسية راسخة لفتح أوسع آفاق التعاون في جميع القطاعات، وأن يتم إزالة جميع العقبات أمام زيادة هذا التعاون". وأكد الوزيران، كذلك، حرصهما على التعاون في عملية إعادة إعمار العراق، حيث أشار الصفدي إلى أن الأردن "سيساهم بكل إمكاناته في هذه العملية، ويدرك أهمية استعادة العراق لدوره كاملا كركيزة أساس لاستقرار المنطقة وأمنها ولخدمة القضايا العربية والإسلامية المشتركة".



