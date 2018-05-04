البورصة الايطالية العربية: منح تراخيص المنتجات الحلال

ناقشت بورصة الشركات الإيطالية - العربية تجارة المنتجات ' الحلال ' وامكانية مساهمتها فى خدمة التجارة وذلك بمشاركة من رئيسة هيئة تنمية التجارة الحلال ، أناماريا عائشة تيوزو.



وقالت تيوزو إن شهادات ممارسة التجارة الحلال سهل الحصول عليها سواء فيما يتعلق بالأسعار أو بسهولة الاجراءات، مشيرة إلي انها ليست الزامية في جميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، ولكن الحصول عليها يفتح سوقا ضخمة مع العملاء فى اوروبا.



ويتم إعداد المنتجات الحلال وفقًا للشريعة الإسلامية بحيث تكون خالية من منتجات لحم الخنزير والكحوليات وبعض المكونات الأخرى المحظورة. وتشمل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية.



وقالت تيوزو: "يساعد الحصول على شهادة ' حلال 'كثيراً على توسيع سوق المنتجات الغذائية ، لكن يجب ألا ننسى أنه في حين أن المستهلكين السعوديين هم الأكثر انفاقا علي مستحضرات التجميل ، قد تصل إلى ٤٠ الف يورو سنوياً للمرأة وبمتوسط قدره 30.000 يورو للرجال ، و لا تزال أوروبا هي أفضل سوق للمنتجات "الحلال" المعتمدة ".



ولا تحتاج الشركة التي ترغب في تصدير مستحضرات التجميل في الوقت الحالي إلى التصديق عليها كمنتج "حلال" إلا في عدد قليل جدًا من البلدان.



واشارت تيوزو إلى أنه "بالرغم من ذلك فإن هناك فرصة كبيرة لأن الإحصائيات تشير إلى أن مستحضرات التجميل المعتمدة كمنتجات حلال قد نمت بمعدل ثابت بأكثر من 15٪ خلال السنوات العشر الماضية وأن 30٪ ممن يشترون مستحضرات التجميل الحلال هم من غير المسلمين " وبناء على لوائح الأغذية الإسلامية فإن شهادة ' حلال ' تغطي الأغذية و لكنها تغطي أيضا أي شئ يدخل إلى جسم الإنسان بما في ذلك الأدوية الطبية و مستحضرات التجميل التي تخترق الجلد . والحالة الوحيدة التي تنطبق فيها الحالة على الملابس هي جلود الأحذية والملابس التي يتعين ألا تكون مصنوعة من جلود الخنازير والتي تعتبر محرمة . وتغطي المعايير التي تتفق مع تلك الشهادة المنتج نفسه و كذلك كل سلسلة الإنتاج ، مع الحاجة لضرورة التأكيد على عدم جود تلوث أو خطأ بشرى في التعامل مع البضائع . وقالت تيوزو " في الواقع هناك نوعين من الشهادات ، أحدهما بشأن العملية الإنتاجية وكذلك موقع الإنتاج ، والثانية تتعلق بالمنتج نفسه والذي يتعين أن تكون كل مكوناته ' حلال ' .



