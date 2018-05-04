نوري المالكي: الانتخابات التشريعية فرصة لتشكيل حكومة قوية ذات أغلبية سياسية

انسامد 4 مايو/ايار/ قال نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم /الجمعة/ أن الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لتشكيل حكومة قوية ذات أغلبية سياسية. واضاف - في كلمة بمؤتمر عشائري عقده في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "ثمانية أيام ونكون أمام المسؤولية الشرعية ونذهب إلى صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن هذه الانتخابات فرصة لتشكيل حكومة قوية وتحقيق الأغلبية السياسية. وأضاف أن العراق فيه خيرات كثيرة وموازنته جيدة وكافية لكنه يحتاج إلى إرادة صلبة وحكومة قادرة على تقديم الخدمات للشعب.



يشار إلى أنه من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الخاصة بعضوية مجلس النواب بدورته الرابعة في الثاني عشر من الشهر الحالي.

