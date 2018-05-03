اسبانيا..منظمة ( إيتا ) الانفصالية تعلن عن " حل هياكلها ووضع حد لدورتها التاريخية

انسامد/ومع/ 3 مايو/ ايار/ أعلنت منظمة ( إيتا ) الانفصالية الباسكية في رسالة مؤرخة في 16 أبريل نشرت اليوم الأربعاء من قبل وسائل الإعلام الإسبانية أنها " قامت بحل كل هياكلها " كما " وضعت حدا لدورتها التاريخية " بعد ما يقرب من 60 سنة من وجودها تميزت بسلسلة من الهجمات القاتلة. وأكدت هذه الرسالة التي كتبت باللغة الباسكية وتحمل شعار المنظمة وهو ثعبان معقوف ملفوف حول فأس أن منظمة ( إيتا ) " قررت إنهاء دورتها التاريخية ووظيفتها واضعة بذلك نقطة النهاية لمسيرتها . ونتيجة لذلك فقد قامت المنظمة بحل جميع هياكلها بالكامل واعتبرت أن مبادرتها السياسية قد انتهت ". كما أشارت الرسالة إلى أن هذا القرار يرتكز على " المراجع الأساسية " التي هي إعلان مؤتمر( أييطي ) عام 2011 وكذا الإعلان عن التخلي عن الكفاح المسلح الذي وقع في ختام هذه المبادرة. وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فإن هذه الرسالة قد وجهت إلى العديد من الشخصيات السياسية والمنظمات الباسكية التي شاركت في الجهود التي بذلت من أجل دفع المنظمة الانفصالية إلى التخلي عن العنف. وتسببت منظمة ( إيتا ) التي تشكلت عام 1959 من أجل المطالبة باستقلال إقليم الباسك ونفارا في مقتل ما لا يقل عن 829 شخصا مع إصابة الآلاف بجروح في العديد من الهجمات في إسبانيا وفرنسا وذلك خلال الفترة ما بين 1968 و 2010. وفي عام 2011 أعلنت المنظمة تخليها عن الكفاح المسلح ووضعت السلاح عام 2017 بعد أن قامت بتسليم قائمة بالمخابئ التي كانت تتوفر عليها إلى العدالة الفرنسية. وكانت منظمة ( إيتا ) قد أصدرت مؤخرا بيانا اعترفت فيه ب " الأضرار التي تسببت فيها " واعتذرت وطلبت الصفح من الضحايا. وردت الحكومة الإسبانية على هذا البيان بالقول إن اعتذار منظمة ( إيتا ) هو " نتيجة لقوة دولة الحق والقانون " التي هزمت هذه المنظمة الانفصالية ب " الأسلحة الديمقراطية ". وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فإن الإعلان النهائي عن حل منظمة ( إيتا ) سيتم قريبا من خلال بيان نهائي وفيديو مسجل ستبثه إحدى وسائل الإعلام الدولية.

