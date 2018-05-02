العراق.. مقتل 16 شخصا في هجوم نفذه مجهولون بتكريت

انسامد/ومع/ 3 مايو/ ايار/ لقي 16 شخصا مصرعهم بينهم نساء و أطفال و أصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مسلحون مساء الثلاثاء على عدد من المنازل جنوب مدينة تكريت. وقال المقدم محمد الجبوري من شرطة تكريت الواقعة شمال شرق العراق، إن مسلحين مجهولين هاجموا ثلاثة منازل تعود لأبناء قاض سابق تقع جنوب تكريت، مضيفا أن الهجوم الذي استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة أسفر عن مقتل 16 شخصا واصابة اربعة اخرين جميعهم من افراد عائلة القاضي. وذكر المصدر ذاته أن معظم الضحايا هم من النساء والاطفال، مشيرا الى أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الهجوم، فيما قامت القوات الامنية بنقل الضحايا إلى المستشفيات الامنية وبدأت عملية مداهمة وتفتيش بحثا عن الجناة.



