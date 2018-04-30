شركة غازبروم الروسية تعلن عن إكمال بناء الخط الأول من مشروع

انسامد/ ومع/30 ابريل/نيسان/ أعلنت شركة (غازبروم) الروسية، اليوم الإثنين، أنها أكملت بناء الجزء البحري من خط أنابيب الغاز "التيار التركي"، الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا وأوروبا. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) ، أنه "تم اليوم إتمام مد الجزء البحري من خط أنابيب مشروع "التيار التركي"، مضيفة أن أشغال إنجاز هذا المشروع تتم بشكل ناجح، وقد تم تجاوز مرحلة مهمة ،وهي بناء الخط الأول من أنابيب الغاز". وسجلت الشركة الروسية أن "وتيرة البناء سريعة، حيث تم إنجاز نحو 1161 كيلومترا من الخط البحري، اعتبارا من 7 ماي من سنة 2017، وهو ما يعادل 62 في المائة من الطول الإجمالي للخط". ومن المتوقع، حسب مصادر مطلعة، أن يؤمن خط أنابيب "التيار التركي" نحو 31 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي سنويا لتركيا والدول الراغبة في جنوب وجنوب شرق أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب مشروع "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي يمر عبر خطين، أحدهما سيخصص لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والخط الثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.



