مجلس الأمن يمدد عهدة بعثة المينورسو ب6 أشهر

أنسامد - 28 إبريل /نيسان - صادق مجلس الأمن الذي اجتمع يوم أمس الجمعة بنيويورك، على مشروع قرار يمدد فيه عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بستة (6) أشهر إلى غاية 31 أكتوبر القادم،وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.



فمن خلال تصويت 12 دولة لصالح القرار وامتناع 3 (روسيا والصين واثيوبيا)، صادق مجلس الأمن على قرار يدعو طرفي النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012، دون شروط مسبقة وبحسن نية.



وفي مداخلتها عقب المصادقة على القرار مباشرة، صرحت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعد بلدها صاحب مشروع القرار هذا، بأن الوضع القائم في الصحراء الغربية لا يسمح بإيجاد حل عادل ومستديم للنزاع، داعية إلى دعم المبعوث الخاص هورست كوهلر في مهمة الوساطة.



