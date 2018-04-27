سفير الأردن في إيطاليا: نرحب بالسوريين و نعمل من أجل السلام

كتبت : كريستينا موسوري قال السيد فايز خوري سفير الأردن لدي إيطاليا في منتدى عقدته وكالة الأنباء الإيطالية / أنسا / يوم الخميس إن " الأردن تحمل ما يزيد عن 1.3 مليون سوري منذ بداية الحرب ، وإرتفع إلى مستوى التحدي بفضل مساعدة شركاؤنا والمنظمات الدولية ، وعلى الرغم من ذلك فإن الوضع لا يزال شديد التعقيد، لأن الموارد التي نتلقاها لا تغطي سوي أقل من 50 % من احتياجاتنا لدعم اللاجئين الموجودين على أراضينا " . وأضاف " على الر غم من أن المجتمع الدولي قد احتشد إلا أن المساعدات غير كافية تماما " . و أعرب خورى عن أسفه للجمود الذي تشهده عملية السلام في الشرق الأوسط و التي يلعب الأردن فيها دورا فاعلا . وقال " لقد وقعنا اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994 ، وعلى الرغم من ذلك فنحن لم نرى إلا تقدما طفيفا، وموقف عمان هو الموقف الذي تتبناه المبادرة العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية والتي تنص على وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مع حدود واضحة لها " .



وأوضح " أنه بدون إطار عمل محدد وواضح فلن يكون هناك استقرار و لا تنمية ولا أمن لأي أحد، و برغم هذا الطريق المسدود فلا يزال الإردن إيجابيا " . وقال السفير الأردني " في إقليم دمرته الحرب ويتميز بعدم استقرار شديد فلا يزال هذا البلد هادئا نسبيا . لأن الأردن " بلد معتدل تمكن ملكها من أن يمنحها موقفا متوازنا على الساحة العالمية و بدون موارد كبيرة تمكنا من الاستثمار بشكل كبير في التعليم والصحة و الأمن و من التماسك الوطني " .



و أضاف " السياحة تدعم الإقتصاد الوطني ، وطالما كانت تشكل ما بين 12- 15 % من الناتج القومي ، أما الآن فإن المعدل قد وصل إلى ما بين 10 - 11 % ، و نحن نسعى إلى أن نصل للمعدلات السابقة " . واختتم السفير الأردني في إيطاليا بقوله " لقد شهد الأردن خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي زيادة كبيرة في عدد الوافدين - السياح - من إيطاليا ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ممتازة ، وهي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لنا فى الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا ، ونحن نهدف لزيادة صادراتنا لها وبشكل خاص في قطاع الأغذية الزراعية ، إلا أننا نريد أيضا زيادة التبادل الثقافي معها.



