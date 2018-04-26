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الشركة الايطالية "ايني" تؤكد التزامها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في قبرص

    انسامد 26 ابريل/ نيسان اكدت شركة الطاقة الايطالية العملاقة "ايني Eni " التزامها بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص رغم معارضة تركيا التي تسيطر على الشطر الشمالي للجزيرة . واوضح المدير التنفيذي لايني، كلاوديو ديسكالسي Claudio Descalzi ، بعد لقاء جمعه مع رئيس قبرص ووزير الطاقة وهما على التوالي Nikos Anastasiadīs و Giorgos Lakkotrypis ، ان شركته لاتعتزم ايقاف الاشغال التي باشرت بها لاسيما بعد ان استثمرت ما يقارب ال 700 مليون يورو. يذكر ان البحرية التركية منعت في شهر فبراير/ شباط الماضي منصة حفر تعاقدت عليها شركة ايني من الاقتراب من منطقة "بلوك 3" للتنقيب عن الغاز الطبيعي، مرغمة المنصة على مغادرة المياه القبرصية.

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