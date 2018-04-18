القضاء العراقي يصدر أزيد من 200 حكم بالإعدام بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

انسامد/ 18 ابريل/ نيسان/ ذكر مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، أن المحاكم العراقية أصدرت في الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام على أكثر من 200 شخص، بينهم حوالى مائة أجنبي، فيما قضت في حق آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم "داعش" الارهابي. وأعلن عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عن "صدور أحكام بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالإعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية في محافظة نينوى منذ تحرير الموصل" في يوليوز الماضي. وأوضح أن "الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين". وجرت محاكمة هؤلاء المدانين في محكمتين مختصتين بقضايا الإرهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص. كما أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة أخرى، بينها 341 حكما بالسجن المؤقت و الإفراج بحق 112 آخرين لم تثبت ادانتهم. من جهة أخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوما، بينهم 11 مدانا بجرائم إرهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن أو عمليات اختطاف. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للارهابيين، وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.

