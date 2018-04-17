أردوغان ينتقد صمت المجتمع الدولي أمام قتل المدنيين بالأسلحة التقليدية في سوريا

انسامد 17 ابريل/ نيسان انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، صمت المجتمع الدولي إزاء مقتل المدنيين في سوريا بالأسلحة التقليدية وإظهاره ردة فعل قوية فقط حين يتم استخدام السلاح الكيماوي. وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المقام في اسطنبول، أن "الغرب يردد دائما أنه تحرك حين تم استخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلا انه لا يلقي بالا لمقتل مئات الآلاف من المدنيين بالأسلحة التقليدية والبراميل المتفجرة". ودعا أردوغان إلى وضع أسس لسلام جديد لا مكان فيه للقصف العشوائي أو البراميل المتفجرة، منتقدا "بعض الجهات الدولية التي تدعي أنها تدعو إلى السلام، فيما تقوم في الوقت نفسه بقصف الدول الأخرى". وأوضح أن عمليات تركيا العسكرية في سوريا لها هدفان الأول دحر التهديدات الإرهابية والآخر تهيئة منطقة آمنة صالحة للعيش وإعادة اللاجئين إليها، مجددا تأكيده على أن بلاده لا تطمع في اقتطاع أجزاء من أراضي دولة أخرى. وفي الجانب الاقتصادي، أشار أردوغان إلى أن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي نموا بنسبة 4,7 بالمئة واعتلى بذلك المرتبة الأولى بين مجموعة الدول العشرين الصناعية والثانية بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأوضح أردوغان أن بلاده استطاعت جذب استثمارات أجنبية بقيمة 180 مليار دولار أمريكي خلال السنوات ال15 الماضية وذلك عبر الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد وإرساء الديمقراطية في البلاد. وذكر بأن صادرات بلاده كانت عند حدود 36 مليار دولار مطلع الألفية الثالثة وأنها وصلت إلى 160 مليار دولار مع نهاية 2017.

