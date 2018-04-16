أنقرة لباريس: علاقاتنا بروسيا أقوى من أن يكسرها ماكرون

انسامد 16 ابريل/نيسان/ قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاثنين إن علاقات بلاده مع روسيا "أقوى من أن يكسرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، في رد على تصريحات الرئيس الفرنسي وفي وقت سابق قال فيها إن "دعم أنقرة للضربة الغربية على سوريا أوضحت أنها منفصلة عن روسيا".



وأضاف الوزير التركي في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في أنقرة أن "علاقات تركيا مع روسيا ليست بديلا لعلاقاتها مع الحلف وفرنسا والولايات المتحدة"، عن العملية العسكرية لبلاده في سوريا، قال الوزير التركي إن "تركيا حققت انتصارا كبيرا في غصن الزيتون وبخسائر ضئيلة جدا وبعد العملية قمنا بتقديم جسر إغاثي للمدنيين في عفرين"، مجددا المطالبة بـ" أن يعاقب النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية".



