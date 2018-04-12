الجيش السوري يخلي مطارات وقواعد عسكرية على خلفية تهديدات أمريكية بشن ضربة عسكرية محتملة

انسامد/ومع/ 12 ابريل/ نيسان أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم امس الأربعاء، بأن الجيش السوري أخلى مطارات وقواعد عسكرية عدة، بينها قيادة الأركان ومبنى وزارة الدفاع في دمشق، وذلك على خلفية تهديدات واشنطن بشن ضربة تأتي كرد على تقارير حول هجوم كيميائي محتمل. وتتوعد دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا منذ يومين بـ"رد قوي"، بعد اتهامات وجهت إلى دمشق بتنفيذ هجوم كيميائي في دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء روسيا، حليفة دمشق، مؤكداً أن "صواريخ جديدة وذكية" قادمة لتضرب سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمان في تصريحات صحفية "إن قوات النظام قامت منذ مساء الثلاثاء بإخلاء مطاراتها العسكرية مثل التيفور (في وسط البلاد) والسين والضمير (في ريف دمشق)، فضلا عن قواعد قيادات الفرق العسكرية مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في محيط دمشق"، مضيفا أن "الطائرات الحربية غادرت ونقل بعضها إلى قاعدة حميميم الروسية في غرب البلاد". وتأتي التطورات الأخيرة بعد مرور عام على ضربة أميركية استهدفت قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط سوريا، وذلك ردا على هجوم كيميائي اتهمت الأمم المتحدة قوات النظام بتنفيذه وأودى بالعشرات شمال- غرب البلاد.

