أكثر من 105 قتلى في حادث تحطم الطائرة العسكرية قرب الجزائر العاصمة

انسامد 11 ابريل/ نيسان أفادت حصيلة مؤقتة لمصالح الحماية المدنية، بأن أكثر من 105 عسكري لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة للقوات الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بحقل للفلاحة غير مأهول يقع على بعد حوالي 30 كلم جنوب الجزائر العاصمة، في محيط القاعدة الجوية لبوفاريك عسكرية. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق اليوم استنادا لمصدر عسكري أن طائرة عسكرية تحطمت بالقاعدة العسكرية لبوفاريك، مشيرة إلى أن حريقا و دخانا كثيفا كان ينبعث من موقع الحادث، الذي تجهل أسبابه حتى الآن. وبثت قنوات تلفزية جزائرية صورا للطائرة وهي تحترق، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها بقليل.

