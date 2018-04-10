إيران تؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون يومين

انسامد/ومع/ 10 ابريل/ نيسان أعلنت إيران، يوم الاثنين، أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة خلال يومين فقط. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله إن طهران لديها في مجمع "فوردو" ما يزيد عن 1600 جهاز طرد مركزي يعمل حاليا دون حقنه بالغاز "ويكفي فقط تشغيلها". وأوضح المتحدث أن ايران كان لديها جناحان في مجمع "فوردو" لم تمس أحدهما وتركت الثاني لنشاط تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة "وهذا ما يجعلنا اليوم قادرين على التخصيب بهذه النسبة وخلال هذه الفترة القصيرة". من جانبه، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى السنوية ال12 بمناسبة يوم التقنية النووية المحلية، عدم وجود أي تباطؤ في الصناعة النووية الايرانية.



واعتبر روحاني "المنجزات" التي تم إزاحة الستار عنها اليوم رسالة واضحة لمن يعتقد بان الحركة النووية في إيران قد خفت من سرعتها أو ان أجهزة الطرد المركزي قد توقفت عن العمل أو باتت تدور ببطء. وأكد الرئيس الإيراني عدم تنازل بلاده عن حقها في تطوير تقنياتها المحلية، قائلا إن إيران لن تستأذن أحدا إن أرادت القيام بأبحاث أو متابعة تقنية نووية ما لكنها مستعدة للتعاون والتفاعل البناء مع باقي الدول في هذا المجال. وحمل روحاني من يريد نقض الاتفاق النووي تبعات قراره وتداعياته معلنا استعداد طهران لمواجهة ما يمكن أن يحدث سواء بقي الاتفاق النووي على حاله أو تم نسفه "وسواء بقت الولايات المتحدة فيه أو انسحبت منه". ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة تلوح الولايات المتحدة الامريكية باستمرار الى الانسحاب من الاتفاق النووي ما لم يتم تعديله. وكانت مجموعة (5 + 1)، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا، قد توصلت مع ايران منتصف 2015 لتوقيع اتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما. ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي..

