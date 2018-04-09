الأمم المتحدة تعتزم إرسال خبراء إلى العراق لجمع أدلة على جرائم تنظيم داعش

انسامد 9 ابريل/ نيسان أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم إرسال خبراء ومختصين إلى العراق لجمع أدلة جنائية على جرائم تنظيم (داعش) بالتعاون مع الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش دعا إنشاء صندوق لدعم المشروع بالأموال اللازمة. ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار القانوني ميجل دي سيربا سوريس، أمس الاحد، قوله خلال لقاء مع وزير الخارجية العراقي، "مستمرون بتقديم الدعم للعراق، وجهودنا اليوم تصب في جلب عصابات داعش الإرهابية للعدالة (..) ومساعدة العراق في إعادة إعمار المدن" وأضاف سوريس "سنعمل على إرسال الخبراء والمختصين للعراق لجمع الأدلة الجنائية بالتعاون مع الحكومة العراقية والقضاء العراقي". وتابع أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا الى إنشاء صندوق خاص لدعم هذا المشروع لتغطية المبالغ المالية اللازمة، وحث الدول الأعضاء على المساهمة في نجاح عملية جمع الأدلة الجنائية لتجريم التنظيم الإرهابي. من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عن تطلع بلاده لاستمرار دعم الأمم المتحدة ولجانها المختصة في مساعدتها لإزالة الآثار التي خلفها الإرهاب والكشف عن الجرائم التي تعرض لها العراقيون. وأبدى الوزير العراقي استعداد بلاده للتعاون وبذل المزيد من الجهود لإنجاح عمل فرق الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الدولية. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر بالإجماع في 21 شتنبر 2017 تشكيل فريق تحقيق أممي لجمع الأدلة على جرائم تنظيم (داعش) في العراق لدعم الجهود الرامية إلى محاسبة التنظيم المتطرف.

