اليابان تتعهد بتقديم قرض بقيمة 330 مليون دولار للعراق

انسامد 6 ابريل/ نيسان أعلنت اليابان، الخميس، أنها ستقدم قرضا بقيمة 35 مليار ين ياباني (330 مليون دولار) لتمويل مشاريع للري في العراق من أجل المساعدة في جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الحرب على الإرهاب. وتم الإعلان عن هذا القرض عقب محادثات بين رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ونظيره العراقي، حيدر العبادي، الذي حل يوم الأربعاء بطوكيو. وشدد رئيس الوزراء الياباني على أهمية إقرار السلم العام في العراق بعد هزيمة مقاتلي تنظيم "داعش"، مشيرا بالقول إلى أن "اليابان ستسهم في تحسين مستوى المعيشة والدخل في العراق من خلال قرض بالين". وأضاف "سنمنح مواطني العراق فرصة لتأمين طرق سياسية واقتصادية سلمية من أجل تشجيعهم على تسليم الأسلحة طواعية للحكومة.



وبذلك، سيكون العراق قادرا على الحد من الأسلحة المنتشرة على نطاق واسع، وتقليل تعويل الشعب عليها لتحقيق مجتمع أكثر أمنا". من جهته، أعرب العبادي عن شكره لدعم اليابان لبلاده "في مرحلة البناء، وكذلك وفائهم بالوعد الذي حول إسناد الموازنة العراقية ب 500 مليون دولار، والتي تم إقرارها العام الماضي في المجموعة الاقتصادية السابعة". وأضاف رئيس الوزراء العراق "نحن الآن في طوكيو لإطلاق عدة مشاريع تصب في تعزيز الأمن والسلام ومشاريع لخلق فرص عمل، وتنشيط قطاعات التنمية ودعم القطاع الخاص والشراكة الحقيقية بينه وبين القطاع العام" مشيرا إلى أن اليابان كانت في مقدمة الدول التي وقفت مع العراق في بناء دولته وتعزيز ديمقراطيته. ودعت الحكومة العراقية مستثمرين أجانب في يناير ليساعدوا في عملية إعادة الإعمار مضيفة أن هناك حاجة لمبلغ 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن العراقية التي دمرتها الحرب.



