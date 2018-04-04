وزيرة النقل:الحكومة الفرنسية مصممة على إنجاح إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية

انسامد 4 ابريل/ نيسان أكدت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن Elisabeth Borne الثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية عازمة على إنجاح إصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، في الوقت الذي تعرف فيه حركة القطارات اضطرابات قوية بسبب إضراب مستخدمي السكك الحديدية يومي الثلاثاء والأربعاء. ووصفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية يوم الإضراب هذا ب"الثلاثاء الأسود" الذي ستقتصر فيه الخدمة على 12 في المائة فقط من القطارات فائقة السرعة (واحد من بين ثمانية)، و28 في المائة من القطارات المحلية (قطارات الضواحي، واحد من بين خمسة)، في حين يرتقب أن يرتفع معدل المضربين إلى 48 في المائة من مجموع موظفي الشركة، وإلى 77 في المائة من السائقين. وصرحت الوزيرة، في مقابلة بثتها قنوات "بي اف ام تي في" و"ار ام سي"، أن الحكومة تتمسك بإرادتها في إصلاح شركة النقل، ونهجها لمقاربة تتمحور حول الاستماع والتشاور والحوار. وأكدت بورن على "عدم فهم جمود النقابات، في حين أننا في منتصف الطريق نحو التوافق وأحرزت تقدما هاما يوم الجمعة الماضية"، مستنكرة رغبة البعض في "تسييس النقاش" وتقديم "حقائق مغلوطة وخلطها مع صراعات أخرى ". وكانت وزيرة النقل قد انتقدت بالفعل، قبل يومين، في مقابلة مع لوباريزيان، موقف العرقلة الذي سجلته النقابات والذي اعتبرته غير مبرر. وقالت الوزيرة ردا على ذلك "لا أحد يفهم كيف أن نقابات عمال السكك الحديدية تنخرط في إضراب طويل كعقوبة، في حين أن الحكومة تنهج الحوار"، منددة "بتضليلات البعض التي تثير مخاوف لا أساس لها حول خوصصة الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية أو إغلاق الخطوط الصغيرة، والبعض يرفض حتى الانفتاح على المنافسة". ووفقا لجدولة المنظمات النقابية، فإن التعبئة النقابية، التي ستؤثر على ملايين المستخدمين، تمثل بداية إضراب متقطع يستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، بمعدل يومين كل خمسة أيام. وتعتزم النقابات بالتالي التصدي للحكومة، التي تعد إصلاحا ينص على ميثاق جديد للسكك الحديدية، والمتعلق بنظام مستخدمي السكك الحديدية. ويعتبر القطار وسيلة النقل المفضلة لدى الفرنسيين بمعدل ارتياد يومي يفوق خمسة ملايين شخص.

