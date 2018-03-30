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إطلاق سراح عمدة بلدية طرابلس بعد اختطافه من قبل مسلحين
    انسامد 30 مارس/ اذار أعلن المجلس البلدي في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الخميس، إطلاق سراح عمدة بلدية العاصمة بعد أنه خطفه مسلحون مجهولون من منزله. و قال المجلس البلدي في بلاغ له " لقد تم الإفراج عن عمدة بلدية طرابلس المركز المهندس عبد الرؤوف بيت المال"، دون تقديم أية تفاصيل إضافية عن المختطفين و مفاوضات إطلاق سراحه. و كان المجلس قد ذكر في وقت سابق أن عمدة البلدية خطفته "جهات عبثية بعد اقتحام بيته بالقوة واقتياده إلى وجهة مجهولة". و بحسب مسؤولين حكوميين في طرابلس فإن الأمن في العاصمة تحسن خلال السنتين الماضيتين لكن عمليات الاختطاف لا تزال شائعة.

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