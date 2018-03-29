ليبيا.. بلدية طرابلس تعلق العمل احتجاجا على خطف رئيسها

انسامد/ 29 مارس/ اذار أعلن المجلس البلدي لطرابلس المركز بالعاصمة الليبية اليوم الخميس، تعليق العمل داخل ديوان البلدية، وذلك احتجاجا على اختطاف عميدها (رئيسها) عبد الرؤوف حسن بيت المال.



وقال المجلس البلدي في بيان صدر بساعة متأخرة ليلة أمس الأربعاء، "تلقى المجلس وسكان طرابلس (العاصمة) نبأ اختطاف عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال من قبل جهات عبثية، بعد اقتحام بيته (في منطقة خلة الفرجان) بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة".



وطالب البيان المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج) وجميع المسؤولين، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية "للإفراج عن العميد، وحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامته".



وأوضح المجلس أن هذه الأفعال "تهدد بشكل مباشر قيام الدولة ومدنيتها، و"تجر العاصمة إلى ما لا تحمد عقباه".



وحتى الساعة 08:00 تغ، لم تعلن أي جهة مسؤولياتها عن اختطاف المسؤول المحلي.



ويتصارع جانبان على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا، الأول حكومة الوفاق في طرابلس (غرب) المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة والمعترف بها دوليا، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.



ومن المرتقب أن تجرى انتخابات شاملة في البلاد قبل نهاية 2018 وفق خارطة طريق أممية، تشمل إقرار دستور وتحقيق المصالحة بين مختلف الأطراف السياسية.



