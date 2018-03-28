تيمرمانس:الجاليات الإسلامية ستؤدي دورا مهما في مستقبل أوروبا

انسامد 28 مارس/ اذار أكد النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن الجاليات الإسلامية في أوروبا بكل تنوعها، ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة، وذلك بمناسبة اجتماع يعقده اليوم الأربعاء مع علماء وممثلين عن 10 أديان من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار تيمرمانس، في بيان أمس الثلاثاء بالمناسبة، إلى أن الاجتماع سيبحث مستقبل أوروبا وعلاقات المفوضية الأوروبية مع الجاليات الإسلامية في القارة، وسيشارك فيه ممثلون من بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا. ولفت البيان إلى أن المفوضية الأوروبية أيدت دائما ممارسة المسلمين شعائرهم الدينية، مضيفا أن الجاليات الإسلامية في أوروبا بكل تنوعها، ستؤدي دورا مهما في مستقبل القارة. ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المسلمين في أوروبا، إلا أن تقديرات تشير إلى وجود أكثر من عشرين مليون مسلم.



