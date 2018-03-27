مؤتمر إقليمي بعمان يناقش الأساليب المبتكرة لتحسين واقع الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط

انسامد 27 مارس/ اذار انطلقت، مساء امس الاثنين بعمان، فعاليات المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية (إمفنت)، بمشاركة أطباء وخبراء من عدة دول عربية وأجنبية من بينها المغرب. ويناقش المؤتمر المنظم على مدى أربعة أيام، الأساليب والمنهجيات المبتكرة للتعامل مع واقع الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط، من خلال استعراض مناهج وأساليب مبتكرة موجهة نحو تحسين ممارسات الصحة العامة في هذه البلدان. ويشكل المؤتمر مناسبة للعاملين في قطاع الصحة العامة في المنطقة لعرض الإنجازات وتبادل الخبرات مع المشاركين، وخلق فرص للقاء المسؤولين والخبراء والعلماء والباحثين والقائمين على الصحة العامة للتباحث حول المنهجيات المبتكرة في إطار السعي لتعزيز واقع الصحة العامة، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الأفكار والمقاربات والحلول المبتكرة للتصدي للتحديات والعقبات التي تواجهها الصحة العامة في الإقليم. وأكد وزير الصحة الأردني محمود الشياب، خلال حفل افتتاح المؤتمر أن الأحداث التي تشهدها بلدان الإقليم تفرض تحديات تتطلب مواجهتها نهج أساليب ومنهجيات مبتكرة لتعزيز واقع الصحة العامة والحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. وأبرز الشياب التجربة الأردنية في مجالات الطب الوقائي وخاصة على مستوى التحصين ضد الأمراض المدرجة ضمن برنامج التطعيم الوطني، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض والأوبئة وسبل مكافحتها، وأنشطة الإصحاح البيئي، وتبني برنامج الوبائيات التطبيقية. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية بشير نورمال، إن المؤتمر يأتي لتجديد الالتزام نحو تحسين وضع الصحة لمجتمعات المنطقة من خلال تظافر جهود مختلف الوفود المشاركة في الملتقى. وأكد المدير التنفيذي للشبكة مهند النسور، على أهمية الرسالة الرئيسية للمؤتمر والمتمثلة في خلق أفكار والبحث وإيجاد حلول بديلة ومنطقية لتحسين مستوى الصحة لمجتمعات المنطقة. ويعرف المؤتمر مشاركة 250 من أطباء وخبراء في مجال الوبائيات التطبيقية والصحة العامة في كل من الأردن والمغرب ومصر والعراق والسعودية وفلسطين ولبنان والسودان واليمن وتونس وباكستان وأفغانستان وبنغلادش، بالإضافة إلى خبراء الصحة العامة في مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية والجامعات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المختلفة. ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم 14 إطارا من وزارة الصحة أغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

