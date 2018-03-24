بوتفليقة يعرب لنظيره الفرنسي عن تضامن الجزائر ضد الإرهاب

أنسامد - 24 مارس /آذار - بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز
بوتفليقة لنظيره الفرنسي، إمانويل ماكرون، برقية تعزية على إثر
الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي شهدته ناحية تراب (جنوب فرنسا) أمس
الجمعة و خلف ضحيا من بين الساكنة و قوات الأمن الفرنسية، أعرب له
فيها عن تضامن و تعاون الجزائر "الفاعلين" مع فرنسا حيال تهديدات
الإرهاب و جرائمه، بحسب وكالة الأنباءالجزائرية .
وكتب رئيس الجمهورية في برقيته: "تلقيت بعميق الاستنكار نبأ
الاحتجاز الإرهابي لرهائن الذي طال ناحية +تراب+ و خلف ضحايا من
بين الساكنة و قوات الأمن منها ضابط في الدرك تحلى بالبطولة و
التضحية فأنقذ واحدا من الرهائن".
وأكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "لتدين شديد الإدانة هذه الجريمة
المقيتة التي جاءت، و يا للأسف، لتذكر المجموعة الدولية قاطبة، بأن
آفة الإرهاب تستدعي تصد دولي متضامن تحت إشراف منظمة الأمم
المتحدة"، معربا عن تضامن و تعاون الجزائر "الفاعلين" مع "فرنسا
الصديقة حيال تهديدات الإرهاب و جرائمه".
وخلص رئيس الدولة إلى القول "في هذا الظرف الأليم، أتقدم، باسم
الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي، بأخلص تعازينا لكم و لأسر
الضحايا و سائر الشعب الفرنسي"