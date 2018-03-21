ليبيا:رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الدولة السعودي

أنسامد - 21 مارس /آذار /وال/ - إلتقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى والوفد المرافق له الذي يضم عضو مجلس النواب الدكتور علي التكبالي،ورئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري،التقو بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار بن عبيد مدني.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق إن المستشار عقيلة صالح بحث مع الدكتور نزار مدني العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة العربية السعودية وسُبل تطويرها ودعمها بما يخدم الشعبين الشقيقين كما وبحثو تطورات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



هذا وكان قد التقى فخامة رئيس مجلس النواب بمعالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ،ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار عقيلة صالح للمملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التي وجهت لفخامته من معالي رئيس مجلس الشورى السعودي.



وعبر فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن شكره للمملكة قيادة وشعبا ولرئيس مجلس الشورى على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والتي عكست عمق ومتانة علاقات البلدين الشقيقين مشيدا بدور المملكة العربية السعودية على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي، وقدم فخامة رئيس مجلس النواب شكره للمملكة العربية السعودية على دعمه لليبيا وشعبها.



ومن جهته أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي خلال اللقاء بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية وليبيا،متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تنمية وتطوير آفاق العلاقات بين البلدين بشكل عام والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الليبي بشكل خاص بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشورى السعودي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الزيارات بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وعقب الاجتماع صاحب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ فخامة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس الشورى السعودي وقاعاته.



