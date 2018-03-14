وزارة الداخلية الايطالية تغلق مركزا لاستقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوزا

انسامد /ومع/ 14 مارس/ اذار ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها قررت إغلاق مركز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين بجزيرة لامبيدوزا في أقصى جنوب البلاد من أجل إعادة ترميمه ، بعد تردي أوضاع العيش فيه خلال الشهور الأخيرة . و استقبل مركز لامبيدوزا ، الجزيرة الإيطالية الأكثر قربا من السواحل الليبية، مئات الأشخاص في ظروف غير جيدة، حيث يقضي بعض المهاجرين أسابيع بهذه المؤسسة قبل أن يتوجهوا إلى صقلية. و أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه سيتم نقل هؤلاء المهاجرين بشكل فوري إلى مراكز أخرى في إيطاليا من أجل إنجاز أشغال إعادة الترميم التدريجي ، حيث ستشمل الأشغال التي سبق برمجتها ، الجدران و المطعم وبعض مرافق المركز. و في سنة 2017 ، استقبلت هذه الجزيرة الصغيرة 9 آلاف مهاجر غير شرعي من أصل حوالي 119 ألف وصلوا إلى إيطاليا. و على إثر تدهور الأوضاع بهذه المؤسسة ، اندلعت العديد من الحركات الاحتجاجية خلال الشهور الماضية في لامبيدوزا ، إذ انتهى آخر احتجاج الأسبوع الفارط بإضرام النار في المركز مما الحق أضرارا بجزء منه . و استنكر وفد ضم ممثلي عدة جمعيات كانوا قد زاروا المركز ، قبل إضرام النار فيه ، ظروف عيش مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا عدة أشهر بهذه المؤسسة. أما الصليب الأحمر الإيطالي فقد هدد، في بيان، له بوقف أنشطته في هذا المركز ، إذا لم تتخذ السلطات التدابير اللازمة لضمان سلامة المهاجرين والعاملين على حد سواء. وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد ذكرت بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بحرا تراجع بواقع الثلث في 2017 بالمقارنة مع 2016 بعد أن ساعدت السلطات الليبية على إبطاء عدد الوافدين خلال النصف الثاني من العام الماضي.

