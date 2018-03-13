زعيم الرابطة يستبعد تشكيل حكومة ائتلاف مع الحزب الديمقراطي ويلمح الى امكانية الاتفاق مع حركة 5 نجوم

انسامد 13 مارس/ اذار "برنامج حركة 5 نجوم يختلف عن برنامجنا..لقد فاز تحالف وسط اليمين ولكنه لم يحصل على ما يكفي من الاصوات لتشكيل الحكومة ومع ذلك اؤكد انني لن اتحالف مع من اساء حكم البلاد في الاعوام الاخيرة، ولهذا فان تشكيل حكومة تتكون من رينزي وبوسكي وجينتيلوني غير وارد". هكذا اجاب ماتيو سالفيني Matteo Salvini زعيم الرابطة La Lega(رابطة الشمال سابقا) على سؤال وجه اليه بمناسبة مشاركته في آخر جلسة له في البرلمان الاوروبي، مضيفا ان هدفنا هو تشكيل حكومة وسط يمين.



وفند سالفيني، اليميني المتطرف، تسريبات الصحف الاخيرة حول المفاوضات الجارية مع الاحزاب السياسية الاخرى الخاصة برئاسة مجلسي البرلمان: النواب والشيوخ. موضحا انه وبحكم فوز تحالف وسط اليمين الذي يقوده لان رابطته حصلت على اعلى نسبة من الاصوات، يتعين عليه التحاور مع دي مايو، زعيم حركة 5 نجوم، ورينزي، سكرتير الحزب الديمقراطي وغراسو، زعيم الحزب اليساري الجديد "احرار ومتساوون".



واستدرك قائلا:" قبل التحاور مع الاحزاب الاخرى، يتعين عليّ، ومن باب اللياقة، الاجتماع بحلفائي اولا. نحن نعمل، اضاف، على برنامج حكومي ينطلق من العمل وحالات الطوارىء واذا استطعنا تكوين اغلبية ترتكز على هذه المحاور عندها ساحظى بشرف ومسؤولية الحكم، واكد انه لايتطلع بفارغ الصبر الى تشكيل حكومة مع اي كان لانني ارفض الحكم مع من فشل في الانتخابات، ملمحا بذلك الى الحزب الديمقراطي.