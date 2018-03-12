مسيرة لمهاجرين أفارقة وإيطاليين بفلورنسا مناهضة للعنصرية

انسامد/ 12 مارس/ اذار نظم آلاف المهاجرين الأفارقة و الإيطاليين، مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة فلورنسا بوسط إيطاليا، احتجاجا على مقتل بائع سنغالي بالرصاص على يد رجل ستيني الأسبوع الماضي. و أقدم رجل إيطالي يبلغ من العمر 65 عاما، يوم الاثنين الماضي على قتل ايدي ديين البالغ 54 عاما، وهو بائع متجول سنغالي مقيم بشكل قانوني في إيطاليا ، وذلك بعد يوم من انتخابات برلمانية تصدر نتائجها اليمين المتطرف والشعبويين. وشارك في هذه المسيرة العديد من الإيطاليين الذين تجمعوا في ساحة سانتا ماريا نوفيلا في قلب فلورنسا التاريخي، حيث حمل بعض المشاركين لافتات كتب عليها "ديين كان رجلا مسالما" و "فلورنسا ضد الفاشية". و حسب الشرطة الإيطالية فإن الرجل الذي أطلق النار على المهاجر السينغالي كان يحمل رخصة حيازة سلاح لأغراض رياضية و لديه ميولا انتحارية ويعانى من اضطرابات ، مشيرة إلى أن هذا الحادث ليس له دوافع عنصرية، وذلك بناء على أقوال الجاني للمحققين بعد احتجازه