رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا يدعو الطبقة السياسية إلى التحلي بالمسؤولية

انسامد/ 9 اذار/مارس دعا رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتاريلا Sergio Mattarella ، مساء يوم الخميس ، الطبقة السياسية في البلاد إلى التحلي بالمسؤولية ، وذلك بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أي أغلبية برلمانية واضحة. وقال ماتاريلا ، في أول تصريح له منذ إجراء اقتراع يوم الأحد، "يجب علينا أن نتحلى جميعا بحس المسؤولية و أن نعطي الأولوية للمصلحة العامة لهذا البلد و لمواطنيه ". و استفاقت إيطاليا على مشهد سياسي جديد أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي بعد صعود قوى سياسية جديدة على حساب أحزاب تقليدية، ما يؤشر على توجهات جديدة للسياسة الداخلية والخارجية الإيطالية. فقد تمكنت حركة خمس نجوم (الشعبوية) بقيادة لويجي دي مايو والرابطة (اليمين المتطرف) التي يتزعمها ماثيو سالفيني من تحقيق اختراق تاريخي ، حيث أظهرت نتائج غير نهائية أن خمسة نجوم التي يقودها الشاب "المتمرد على النظام السياسي" ، حصلت على 32 في المائة من الأصوات ، ما يجعل منها القوة السياسية الأولى في البلاد. أما تحالف اليمين المؤلف من حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني وحزبي اليمين المتطرف الرابطة برئاسة ماثيو سالفيني و(إخوة إيطاليا) برئاسة جورجيا ميلونى، فقد حصل على 37 في المائة من الأصوات. و مني الحزب الديمقراطي بهزيمة لم تكن متوقعة، إذ حصل على حوالي 18,7 في المائة من الأصوات ، أي أقل مما حققه في الانتخابات الأوروبية عام 2014 بمعدل النصف. وجرت هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يعتبر جد معقد، لكونه يمزج بين النظامين الأغلبي والنسبي، وهو ما قد يعيق فرز أغلبية برلمانية مستقرة و يجعل فرص حصول أي حزب او تحالف على 40 في المائة من الأصوات المطلوبة لتشكيل ائتلاف حكومي "شبه مستحيلة".

