أجور الأوروبيات في 2016 تقل بنسبة 16 في المائة عن زملائهن الرجال حسب يوروستات

انسامد/ 8 مارس/ اذار ذكر المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) في بيان يوم امس أن الاوروبيات تقاضين خلال عام 2016 أجورا تقل بنسبة 16 في المائة عن زملائهن الرجال في بلدان الاتحاد الأوروبي. وأوضح يوروستات عشية اليوم العالمي للمرأة أنه "مقابل كل يورو كسبه رجل، كسبت امرأة 84 سنتا" في تلك السنة، وان الفروقات بلغت أكثر من 20 في المائة في عديد من البلدان مثل استونيا (25,3في المائة)، وتشيكيا (21,8 في المائة) والمانيا (21,5في المائة) وبريطانيا (21في المائة) والنمسا (20,1في المائة). في المقابل، تقاربت أجور النساء والرجال مع فروقات أقل مثلما هي الحال في رومانيا (فارق 5,2في المائة) وايطاليا (5,3في المائة) ولوكسمبورغ (5,5في المائة). وفي بلجيكا وبولندا وسلوفينيا وكرواتيا كان كذلك الفارق في الأجور اقل من 10 في المائة، وفي فرنسا 15,2 في المائة. وعموما، انخفض الفارق في الأجور في الاتحاد الأوروبي بمعدل 0,6 نقطة مئوية بين 2011 و2016.



وتقلص الفارق بشكل خاص في رومانيا والمجر واسبانيا والنمسا. وكان 15 من أعضاء المفوضية الأوروبية الثمانية والعشرين قد نشروا أمس الثلاثاء بيانا مشتركا ذكر بأن المساواة بين الرجال والنساء هي من "القيم الاساسية للاتحاد الاوروبي"، وأكدوا ان المفوضية تريد ان تكون قدوة في المجال