إيران تضاعف إنتاجها الصاروخي لـ3 أمثاله

انسامد 7 مارس/ اذار أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني اللواء أمير علي حاجي أن إنتاج بلاده من الصواريخ قد تضاعف لما يعادل ثلاثة أمثاله.



وقال حاجي خلال مهرجان الجندي في طهران الأربعاء: "المدافعين عن تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد باتوا أكثر من السابق رغم مناهضة الأعداء ومؤامراتهم، ولدى الحكومة والمجلس والجميع موقف موحد حيال ترسانتنا الصاروخية، ولاسيما الصواريخ الباليستية".



وأضاف: "في السابق كنا ندلي بإيضاحات لمختلف المؤسسات حول خطواتنا في هذا الجانب، إلا أن الوضع حاليا بات مختلفا حيث أننا ضاعفنا إنتاجنا من الصواريخ مقارنة بالسابق 3 مرات".



وتابع: "لا ينبغي الاستماع لإعلام العدو بشأن الصواريخ الإيرانية، لأن هذه الأنباء معادية للشعب ووحدته وتروج للشائعات، وبينها أن الزلزال الذي ضرب إيران مؤخرا كان بسبب اختبار صاروخي للحرس الثوري".



ولفت حاجي في كلمته إلى القوانين السائدة في العالم واصفا إياها بأنها "أسوأ من شريعة الغاب".



وأضاف: "شريعة الغاب تتصف بالديمومة إلا أن القوانين العالمية كتبت بيد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتكون عرضة للتغيير متى شاءت".



واعتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يولي أي أهمية حتى لقوانين بلاده، وأن الأمريكيين يعملون باستمرار على تطوير ترسانتهم النووية ويزعمون بأنها من أجل الدفاع عن مصالحهم ولكن وفي الوقت ذاته لا ينبغي لإيران امتلاك الصواريخ".



