الإمارات ضغطت على ترامب للإطاحة بتليرسون

انسامد/ 6 مارس/ اذار كشفت تسريبات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الإثنين، محاولات رجل أعمال أمريكي مقرب من الإمارات، الضغط على الرئيس دونالد ترمب لإقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون.



جاء ذلك بحسب رسائل بريدية مسربة -حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية، ذكرت أن هذا الضغط بسبب موقف تيلرسون غير الداعم لأبو ظبي بالأزمة الخليجية مع قطر.



وأفادت إحدى الرسائل البريدية أن رجل الأعمال المقرب من الإمارات، إليوت برويدي، أحد أكبر ممولي ترامب اجتمع مع الأخير، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وحاول إقناعه بضرورة إقالة تيلرسون.



ووصف برويدي، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، تيلرسون بلعبة "برج جيلو" وأنه شخصية "ضعيفة".



وفي تعليق منه على هذا الخبر، اتهم محامي برودي، قطر باختراق الرسائل الإلكترونية لموكله، زاعمًا أن بعض محتويات الرسائل تم تغييرها، بحسب قوله دون مزيد من التفاصيل.



واندلعت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني