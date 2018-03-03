جلالة الملك يهنئ الرئيس البلغاري بمناسبة العيد الوطني لبلاده

أنسامد - 3 مارس /آذار/ - بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بلغاريا، السيد رومن راديف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس رومن راديف بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البلغاري الصديق بمزيد التقدم والرخاء.



ومما جاء في برقية جلالة الملك "واعتبارا لما يربط بلدينا من أواصر متميزة قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم لترسيخ علاقات التعاون المثمر بينهما، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين".



كما أعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن مدى الأهمية التي يوليها جلالته لتوطيد سبل التشاور والتنسيق بين البلدين، من أجل تعزيز قدراتهما على رفع مختلف التحديات التي تعرفها الساحة الدولية والمنطقة الأورومتوسطية.



