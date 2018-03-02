ستيفان دي مستورا: الأمم المتحدة لم ولن تتنازل عن تطبيق قرار الهدنة في الغوطة الشرقية
البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف التدفقات المالية للإرهابيين
يلدريم:"حجم الاستثمارات الخاصة بتركيا اكثر 235 مليار دولار"
والاستثمارات العامة اكثر من 33 مليار دولار
الجمعة 2 مارس
الأحد 4 مارس
إستمرار الحرب في سوريا رغم هزيمة داعش العسكرية
الطقس السىء وسقوط الثلوج الكثيف يحاصر عدة مناطق في المغرب
مؤتمر الكويت الدولي حول الإعمار في العراق
مظاهرة تطالب بإقامة العدل بعد وفاه عمال منجم للفحم في مدينة جرادة المغربية
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا