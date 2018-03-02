يلدريم:"حجم الاستثمارات الخاصة بتركيا اكثر 235 مليار دولار"

انسامد 2 مارس/ اذار كشف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن حجم الاستثمارات العامة بلغ 128 مليار ليرة تركية (33.5 مليار دولار)، والاستثمارات الخاصة أكثر من 900 مليار ليرة (235 مليار دولار).



جاء ذلك في كلمة خلال مراسم توزيع جوائز إدارة تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية، في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس.



وقال يلدريم إن "تركيا تمتلك قطاعا خاصا تتباهى وتفتخر به، لهذا السبب فإن تركيا لا يمكنها أن تتأثر بسهولة من الأزمات الإقليمية والعالمية".



وتابع: "سجل مؤشر مديري المشتريات 55.7 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، و55.6 نقطة خلال فبراير/شباط الماضي. وهذه أعلى قيمة منذ 2011".



ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.



وبخصوص عدد الشركات الجديدة التي تأسست في تركيا، أردف يلدريم قائلا: "تأسست 9 آلاف و631 شركة خلال يناير الماضي، وسجل عدد الشركات الجديدة زيادة بنسبة 61% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي".



ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.



