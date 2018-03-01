البرلمان العراقي يعتمد قرارا يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

انسامد 1 مارس/ اذار صادق مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على قرار يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق في إشارة إلى التحالف الدولي الذي قدم الإسناد خلال المعارك ضد المسلحين المتطرفين. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "بعد أن وجه الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش (...) مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة الى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق". وتمكنت القوات العراقية، بمساندة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة، من طرد تنظيم "داعش" من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ في هذا البلد بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، من دون أن تكون لهم أي مقار. وضم التحالف عندما شكلته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة إضافة الى منظمات دولية على غرار الانتربول والحلف الأطلسي. وكانت واشنطن اعلنت، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سحب 400 من عناصر مشاة البحرية (مارينز) من سوريا من الالفي جندي الذين تنشرهم في هذا البلد.



وتنشر في العراق خمسة الاف عسكري..

