الإمارات تشارك في قمة الشراكة العالمية بالهند 2018 غدا

أنسامد - أبوظبي في 24 فبراير / وام / تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة " السبت " في أعمال قمة الشراكة العالمية في الهند التي تستمر حتى 26 فبراير الجاري في ولاية أندرا براديش وذلك بدعوة من وزارة التجارة والصناعة الهندية.



يترأس وفد الدولة المشارك سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ويضم عددا من المؤسسات والشركات الإماراتية البارزة من القطاعين الحكومي والخاص.



وتعد القمة في دورتها الرابعة والعشرين منبرا عالميا للحوار سيشهد نقاشات بمشاركات عالمية متعددة حول أفضل سبل التعاون بين الاقتصادات الناشئة والنامية لبناء جسور من الشراكة بينها لتحقيق النمو المتوازن والعادل فضلا عن توحيد السياسات لمعالجة التحديات العالمية.



تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي في ظل ما تشهده علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والهند من تطورات متنامية اتساقا مع العلاقات التاريخية الوطيدة والمشتركة بين الجانبين وعلى مختلف الصعد.



يضم وفد الدولة ممثلين عن " أدنوك " ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج و مصدر و" إكسبو 2020 دبي" وشركة دبي الجنوب و"موانئ دبي" وهيئة الشارقة للاستثمار "شروق" ومجموعة لولو الدولية و مصرف الشارقة الإسلامي ومؤسسة أيديل بي الدولية إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.



ويتضمن جدول أعمال وفد الدولة في فعاليات القمة كلمة يلقيها سعادة عبد الله آل صالح تتناول تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض قدرات دولة الإمارات على الخارطة التجارية والاستثمارية العالمية فضلا عن عقد حلقات نقاشية متعددة بين ممثلي الشركات وكيانات الأعمال الإماراتية والهندية تستهدف طرح سبل وأفكار والتشاور حول أفضل المستجدات لتعزيز التقارب الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.



وعلى صعيد مؤشرات الشراكة التجارية بين البلدين فقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات و الهند ما يناهز 131.7 مليار درهم خلال العام 2016 استأثرت فيها واردات الدولة من الهند بنحو 82.9 مليار درهم في حين بلغت صادراتها إلى الهند ما يقارب 18 مليار درهم .



و شهدت قنوات ومسارات الشراكة طيلة العقود الماضية توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة على الصعد كافة فضلا على تشابه رؤية الدولتين على صعيد تعزيز الانفتاح العالمي وتشييد جسور من الشراكة الاقتصادية المثمرة مع جميع البلدان والتكتلات.



