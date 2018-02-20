اردوغان :" الجيش التركي سيحاصر عفرين خلال ايام"

انسامد/ 20 فبراير/ شباط أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده ستحاصر خلال أيام مدينة عفرين بشمال سوريا، حيث تنفذ أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر الماضي ضد مقاتلين أكراد. وقال إردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان "خلال الأيام المقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة عفرين". وكانت أنقرة قد حذرت، أمس الاثنين، من أنها ستواجه قوات الحكومة السورية إذا دخلت منطقة عفرين في شمال غرب سوريا لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي للهجوم التركي. وتشن تركيا منذ الشهر الماضي عملية عسكرية أطلق عليها "غصن الزيتون" في منطقة عفرين، من خلال قوات برية وضربات جوية وفصائل سورية مقربة منها ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".



