القوات الكردية وحكومة دمشق تتفقان على دخول الجيش السوري إلى عفرين

انسامد 19 فبراير/ شباط أفاد المستشار بالإدارة التي يرأسها الأكراد بشمال سوريا، بدران جيا كرد، أمس الأحد، أن القوات الكردية السورية وحكومة دمشق توصلتا لاتفاق لدخول قوات الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد الهجوم التركي. وقال جيا كرد في تصريح لوسائل إعلام إن قوات الجيش السوري ستنتشر على طول بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال اليومين المقبلين. ويؤكد هذا الاتفاق الوضع الذي يزداد تعقيدا في شمال سوريا حيث تتشابك الجماعات الكردية والحكومة السورية وجماعات المعارضة السورية المسلحة وتركيا والولايات المتحدة وروسيا في شبكة معقدة من العداوات والتحالفات. وشنت تركيا هجوما جويا وبريا في منطقة عفرين السورية الشهر الماضي مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية مرتبطة بتمرد مسلح في تركيا.

