دبي تستضيف منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية الثلاثاء

أنسامد - دبي في 17 فبراير / وام / تستضيف دبي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين أعمال"منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية - 2018 " الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من روادالصحة والسياحة والسفر وكبرى المؤسسات العالمية والترويجية من داخل الدولة وخارجها.



وقالت الدكتورة ليلى المرزوقي رئيسة مجلس السياحة الصحة في هيئة الصحة بدبي إن الهيئة قطعت شوطا مهما على طريق أهدافها الاستراتيجية المتصلة بإستقطاب أكثر من 500 ألف سائح صحي بحلول عام 2021 وذلك في ضوء ما أنجزته وتنجزه على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع مستوى الخدمات الطبية وتوفير مناخ استشفاء مميز وتجربة صحية للباحثين عن الصحة والحياة الرغدة والسعادة.



وذكرت أن المنتدى الذى يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة يأتي في وقت تبذل الهيئة جهودا كبيرة ضمن أعمال التطوير الشامل على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية ورفع مستوى الخدمات وتحسين رحلة المتعاملين وتوفير مناخ صحي يتسم بالاستدامة وجودة الحياة بما يتناسب واحتياجات ومتطلبات الباحثين عن الصحة والسعادة .



وأشارت إلى أن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية - 2018 يبحث جملة من المحاور التي تدور حول استشراف مستقبل السياحة الصحية في دولة الإمارات ومدينة دبي بشكل خاص والعالم إلى جانب دراسة التحديات وسبل تجاوزها ومجموعة الفرص التي تمتلكها مدينة دبي لتصدر خريطة السياحة الصحية والإسهام بدور إيجابي ومؤثر في حركة ونشاط هذا النوع من السياحة .



وترتكز أعمال المنتدى على 6 محاور رئيسة تضم مستقبل السياحة الصحية ومكانة دبي كمقصد للسياحة الصحية للقادمين من مختلف دول العالم والتطورات التقنية في السياحة الصحية والتأمين الصحي وأهمية الشراكة الحكومية وشراكات القطاع الخاص والمؤثرين الإعلاميين في القطاع وقيادة المشهد الإعلامي والترويجي .



وتضم فعاليات المنتدى 8 جلسات تفاعلية و23 محاضرة متخصصة إلى جانب قمة خاصة للسفراء والدبلوماسيين .



