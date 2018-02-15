مسؤول اممي:أعمال إزالة الألغام والمواد المتفجرة في العراق قد تستغرق أكثر من 10 سنوات

انسامد/ 15 فبراير/ شباط أعلنت وكالة الأمم المتحدة لشؤون نزع الألغام،أن أعمال إزالة الألغام والمواد المتفجرة في العراق قد تستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة تصل إلى 216 مليون دولار. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون نزع الألغام في العراق، بير لودهامار، قوله، في لقاء صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن مهمة إزالة الألغام التي زرعها عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في المناطق التي سيطر عليها "أمر بالغ التعقيد". وشدّد المسؤول الأممي على ضرورة إزالة الألغام في المناطق المحررة لتمكين النازحين من العودة بشكل آمن. وقال، في هذا الصدد، "لسنوات طويلة عملت في أعمال إزالة الألغام والمواد المتفجرة بـ14 دولة مختلفة، إلا أنني لم أر ذلك الكم الكبير من التعقيد والكثرة والتنوع للمواد المتفجرة كما في الموصل (شمال)، ما شاهدته لا يمكن مقارنته مع أي مكان آخر".



وقال لودهامار "إن وجود مخاطر متفجرة في المناطق المحررة يعيق تحقيق الاستقرار ويعرقل جهود الاستجابة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، كما يمنع المدنيين من العودة إلى ديارهم بأمان". وأشار إلى أن الوكالة أزالت في الموصل ألغامًا ومتفجرات تعود للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة علاوة على "داعش".



وأضاف أن موظفي الوكالة تمكنوا من إزالة 45 ألف من المتفجرات العام الماضي، وقدمت دورة تدريبية في مجال المخاطر والسلامة لـ415 ألف شخص..

