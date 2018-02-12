لأول مرة.. وظائف "نسائية" في النيابة العامة السعودية

انسامد 12 فبراير/ شباط أعلنت النيابة العامة السعودية، عن توفر وظائف شاغرة "نسائية"، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلات على شهادة البكالوريوس.



وبحسب بيان صحفي لمركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة والإعلام في البلاد، تُعد هذه المرة الأولى في تاريخ السعودية، التي تطلب فيها النيابة العامة وظائف نسائية.



ودعت النيابة العامة، الراغبات في التقديم ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، زيارة موقع النيابة العامة الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.



وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث؛ ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة بنهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.



وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/ حزيران القادم "وفق الضوابط الشرعية