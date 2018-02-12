جاويش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن في نقطة حرجة
ألفانو : تنظيم داعش عاد إلى العمل كمنظمة عابرة للحدود
وزير الخارجية الإيطالي دعا إلى ضرورة وقف قدرات التنظيم التمويلية
لأول مرة.. وظائف "نسائية" في النيابة العامة السعودية
12 فبراير
13 فبراير
القوة التركية في سوريا
مظاهرة تطالب بإقامة العدل بعد وفاه عمال منجم للفحم في مدينة جرادة المغربية
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة