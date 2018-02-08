أمير قطر يتسلم دعوة من الرئيس بوتين للقيام بزيارة رسمية لروسيا

انسامد /8 فبراير/ شباط/ تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم امس، من رئيس جمهورية أنغوشيا الروسية، يونس بك يفكوروف، الذي يوجد في زيارة رسمية للدوحة، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعوه فيها للقيام بزيارة رسمية لموسكو. وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر رحب بهذه الدعوة وعبر عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين. وأضافت أنه جرى خلال هذه المقابلة "استعراض أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات خاصة الزراعية"، وأيضا "تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات التي تشهدها المنطقة". كما أجرى رئيس انغوشيا، في وقت سابق اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي، وأيضا الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي جلسة جمعته بفاعلين اقتصاديين، دعا الرئيس يونس بك يفكوروف، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات كثيرة أهمها الأمن الغذائي والسياحة والطاقة، مبرزا ما توفره بلاده من امتيازات وتسهيلات لفائدة المستثمرين. كما أعرب عن رغبة بلاده في إمداد السوق القطرية بما تحتاجه من مواد غذائية، مقترحا تشكيل مجموعة عمل لدراسة فرص الاستثمار في البلدين. وكان رئيس جمهورية أنغوشيا الروسية قد حل يوم الإثنين الماضي في زيارة رسمية لقطر. .

