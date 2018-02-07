القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم الدولة بشمال شرق البلاد

انسامد/ومع/ 7 فبراير/شباط/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية بدأت اليوم الأربعاء، عملية واسعة لطرد فلول مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في المناطق الصحراوية على حدود محافظتي صلاح الدين وكركوك في شمال شرق البلاد. وجاء في بيان العمليات المشتركة التي غيرت اسمها إلى "مركز الإعلام الأمني"، "بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة ومواصلة لعمليات التطهير، انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى (...) عملية تفتيش وتطهير" في مناطق شرق قضاء طوز خورماتو. ووقعت عدة هجمات مؤخرا ضد القوات الحكومية في تلك المنطقة، ووجهت السلطات العراقية الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وإلى "الرايات البيضاء"، الجماعة التي تقدم على أنها من الانفصاليين الأكراد الذين يريدون الثأر من دخول القوات الحكومية إلى محافظة كركوك وطرد الأكراد من طوز خورماتو. وتبعد طوز خورماتو 70 كيلومترا عن كركوك، ويقطنها أكثر من مئة ألف نسمة من الأكراد والتركمان والعرب، وكانت خاضعة لسيطرة مشتركة من قوات البشمركة الكردية وفصائل الحشد الشعبي حتى منتصف أكتوبر الماضي، حين فرضت قوات الحشد سيطرتها على كامل المدينة..

