قطر وإيطاليا تتبادلان وثائق التصديق على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة

انسامد/ ومع/ 6 فبراير/ شباط تبادل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، يوم امس الاثنين بالدوحة، مع وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي Marco Minniti، الذي يوجد في زيارة لقطر، وثائق التصديق على مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الجريمة موقعة بين حكومتي البلدين. وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن تبادل هذه الوثائق تم في أعقاب مباحثات جرت بين الطرفين تمحورت حول سبل دعم وتطوير علاقات البلدين في المجالات الأمنية المشتركة. وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الإيطالي، الذي كان مرفوقا بوفد من بلاده، بحث مع المسؤول القطري عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتحديات الأمنية الراهنة. وكان المسؤول الإيطالي والوفد المرافق له قد استقبلوا، في وقت سابق، من قبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناول اللقاء بينهم، بحسب الوكالة، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى آخر مستجدات المنطقة. للإشارة ترتبط قطر وإيطاليا باتفاقيات تعاون وعلاقات امنية ودفاعية مشتركة وأيضا اقتصادية، تتمثل في حجم استثمارات قطرية بإيطاليا تفوق ملياري أورو وحجم تبادل تجاري بين الطرفين، ارتفع، بحسب إحصاءات رسمية، بنسبة 11 في المئة خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2017، وصولا الى نحو 3.7 مليار ريال قطري، أي ما يعادل مليار دولار تقريبا، مقارنة مع نفس الفترة من 2016.

