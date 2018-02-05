مشاورات سياسية تركية عراقية في أنقرة غدا

انسامد 5 يناير/ كانون الثاني يزور وكيل وزارة الخارجية العراقية، نزار خير الله، العاصمة التركية أنقرة، غدا الثلاثاء، لإجراء مشاورات سياسية مع نظيره التركي أوميت يالجين.



وافادت وكالة الاناضول نقلا عن بيان لوزارة الخارجية التركية ، إن وفدي البلدين، برئاسة يالجين وخير الله، سيجتمعان غدا في أنقرة.



ومن المنتظر أن يتناول الجانبان، العلاقات الثنائية، فضلا عن التطورات الاقليمية، ذات الاهتمام المشترك.



وخلال زيارته إلى بغداد في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة ستواصل دعم وحدة أراضي العراق وسيادته، بكل قوة.



وأعرب في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، عن رغبة البلدين في عقد الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، في أقرب فرصة، لبحث ملفات التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة.



كما أشار إلى أنه من المخطط عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في فبراير/ شباط الحالي.



بدوره لفت الجعفري إلى متانة العلاقات بين تركيا والعراق، وأبدى رغبة بلاده في تعميق العلاقات مع تركيا في كافة المجالات