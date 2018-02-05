اختتام لقاء أردوغان وبابا الفاتيكان
وسيلتقي اردوغان لاحقا بنظيره الايطالي ماتاريللا ورئيس الوزراء جيينتيلوني
المتحدث باسم عنان: الفريق لم يرتكب من المخالفات ما ارتكبه السيسي
مشاورات سياسية تركية عراقية في أنقرة غدا
تناقش العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك
الأربعاء 31 يناير
القوة التركية في سوريا
مهاجرون غير شرعيون: الامم المتحدة تعترض علي الاتفاق الايطالي الليبي وتطالب بالغائه
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن